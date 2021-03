Frase do dia

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Uma coisa é você estar em reunião de família. Outra, em ambiente sem controle. A gente deveria ter falado disso o tempo todo. Assim como do uso de máscara, lavar as mãos com álcool. Foi uma falha do governo que podia ter trabalhado melhor”. (Hamilton Mourão, vice-presidente)

