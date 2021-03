O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Não tenho vínculo partidário. Não sou ligada politicamente a ninguém. Sou médica”. (Ludhmila Hajjar, do Instituto do Coração de São Paulo, depois de reunir-se com Bolsonaro na condição de cotada para substituir o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde)