O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat.

“Bolsonaristas loucos tentam me intimidar com novas ameaças. Agora ameaçam minha casa e minha família. Além de pedir apoio policial e tomar medidas legais, registro meu repúdio a este comportamento. Onde vai parar o Brasil com tanta conflagração?” (João Doria, governador de SP)