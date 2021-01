O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Não salvou a economia, matou milhares de pessoas e infectou milhões de pessoas. Esse homem não pode continuar. Ele é a instabilidade. Com ele não sairemos dessa crise, não conseguiremos resolver os problemas do Brasil. Impeachment!”. (Gleisi Hoffmann, presidente do PT)