“Quem poderia imaginar que, depois das lutas pela democracia, iríamos assistir um Presidente dos EUA pregar a invasão do Congresso e ver forças militares deitadas nos corredores do Capitólio como se ali fosse um acampamento militar?” (José Sarney, ex-presidente do Brasil)