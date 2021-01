O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“O Congresso americano foi saqueado enquanto o líder do mundo livre se encolhia atrás de seu teclado, tweetando. Mentiras têm consequências. A violência foi o resultado inevitável do vício do presidente em alimentar constantemente a divisão.” (Ben Sasse, senador republicano)