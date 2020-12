O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu ‘patrão’. Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono, ou aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego”. (Silvio Santos, sobre Bolsonaro)