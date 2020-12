O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“A vacina é o ponto mais crítico do governo na sua relação com a sociedade. A demora na compra é o maior erro de Bolsonaro. É o tema que faz voltar na memória das pessoas todos os erros do governo desde o início da pandemia”. (Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados)