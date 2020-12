O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Sinto muito, realmente do fundo do meu coração. Mas se o preço que pagamos é 590 mortes diárias, então isso é inaceitável.” (Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, ao defender a adoção de novas medidas de restrição social no combate à pandemia)