O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat.

“São três moleques!” (Hamilton Mourão, vice-presidente da República, sobre Flávio, o Zero Um, Carlos, o Zero Dois, e Eduardo, o Zero Três, seus desafetos e filhos de quem são. Não citou Renan, o Zero Quatro, que se dedica a fazer lobby por empresários que o ajudam em negócios)