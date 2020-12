O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Você não pode achar que vai construir uma aliança vitoriosa em 2022 sem o PT. Você precisa ter o PT junto, pela importância que ele tem, partido com maior aprovação popular e por ter o maior líder político do nosso campo: o presidente Lula“. (Flávio Dino, governador do Maranhão)