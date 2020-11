O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia General Hamilton Mourão Por Ricardo Noblat Atualizado em 21 nov 2020, 01h46 - Publicado em 21 nov 2020, 07h00

“Eu digo para vocês com tranquilidade: não tem racismo no Brasil. Digo isso porque morei nos Estados Unidos. Racismo tem lá. Na minha escola lá, o pessoal de cor andava separado. Eu nunca tinha visto isso no Brasil”. (General Hamilton Mourão, vice-presidente da República)