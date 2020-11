O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Jair Bolsonaro Por Ricardo Noblat Atualizado em 20 nov 2020, 06h03 - Publicado em 20 nov 2020, 07h00

“Existe o desmatamento ilegal, existe. Eu acho que existe até, Saraiva, alguns locais em que índio troca uma tora por uma Coca-Cola ou uma cerveja.” (Jair Bolsonaro, em live no Facebook ao lado do delegado Alexandre Saraiva, superintendente da Polícia Federal no Amazonas)