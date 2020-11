O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Frase do dia Gleisi Hoffmann Por Ricardo Noblat - Atualizado em 6 nov 2020, 03h51 - Publicado em 6 nov 2020, 07h00

“Trump tentou mentir na Casa Branca em rede nacional sobre fraude nas eleições. As três maiores emissoras de TV dos EUA cortaram as transmissões. Quando será a vez das emissoras daqui fazerem o mesmo com Bolsonaro?” (Gleisi Hoffmann, presidente do PT)