Falta muito ainda (por João Bosco Rabello) Bolsonaro favorito? Por João Bosco Rabello - Atualizado em 27 ago 2020, 03h57 - Publicado em 27 ago 2020, 11h00

Bem situado nas pesquisas desde que reduziu as doses diárias de belicismo em favor de uma estratégia política, o presidente Bolsonaro ainda tem um longo caminho até consolidar seu favoritismo nas eleições de 2022.

Na fotografia hoje não se enxerga ainda um adversário que desautorize a perspectiva de sua reeleição. A oposição está desarticulada e o cenário partidário é povoado de legendas com donos, o que torna remota a transição da pulverização de interesses para a unidade pragmática.

Com o Legislativo funcionando em modo remoto por causa da pandemia e uma eleição municipal a encurtar a legislatura, a vida política como conhecemos, com os parlamentares de volta à rotina presencial, só recomeçará no próximo ano. E já com as eleições para as presidências da Câmara e Senado.

Faz imensa diferença o Congresso vazio. Desde os debates e acordos políticos até a possibilidade de CPIs, muito provável com tantas investigações em curso, tudo para. Nesse aspecto, a pandemia favorece o governo e o presidente. Mas fará imensa diferença também sua reabertura.

O hiato político, porém, não é absoluto. Mesmo com esse quadro, está em curso, como pano de fundo de todos os movimentos entre Congresso e governo, a sucessão na Câmara, onde o atual presidente Rodrigo Maia não tem meios de emplacar mais um mandato à frente da Casa.

Não é só uma questão jurídica de difícil superação, mas também uma questão política, pois sua reeleição quebraria todos os padrões que regem a dinâmica parlamentar. Não obstante, Maia alcançou um elevado grau de liderança interna que o torna capaz de fazer o seu sucessor.

O presidente da Câmara é visto hoje pelos seus pares como uma grata surpresa política. Seu salto desde que assumiu o comando da Casa até hoje é visível. Se impôs ao governo e exibiu controle da pauta e dos temas que mais importam, desde as reformas até medidas pontuais na economia.

É cedo ainda para falar em nomes, mas um do agrado de Maia para sucedê-lo é o deputado do PP paraibano Aguinaldo Ribeiro. Alguns argumentam em seu desfavor que é muito distante do governo, mas esse pode ser um aspecto a seu favor, pois um dos acertos de Maia foi afirmar a independência da Câmara, algo bastante caro aos parlamentares.

O nome em que se fixara Bolsonaro é o do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tentou levar o centrão para o governo e logrou até algumas nomeações, mas que não lidera o grupo. Na Câmara, poucos acreditam que o presidente possa emplacá-lo. Na verdade, poucos acreditam que o presidente consiga fazer o sucessor de Maia.

A eleição que ocorrerá em fevereiro vai determinar o presidente da Câmara que a comandará pelos dois anos restantes de mandato de Bolsonaro, daí a importância do jogo em curso no momento.

O primeiro desses dois anos será o terceiro do mandato presidencial – o chamado ano das entregas por ser véspera do ano eleitoral onde a disputa sucessória domina o ambiente e dificulta as ações de governo. Portanto, 2021 antes de 2022 não é só uma questão cronológica óbvia.

Por isso, o presidente Bolsonaro abandonou o método do confronto diário (com recaídas, é verdade), delegou as negociações políticas e entregou-se a uma pré-campanha em que investe na captura dos votos nordestinos, antes do PT, com a ampliação do Bolsa-Família, agora Renda Brasil, e impõe ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a mágica de multiplicar os pães do orçamento.

É uma ginástica que até aqui Guedes tem conduzido propondo o redirecionamento de recursos de outros programas sociais como forma de não abalar ainda mais as contas.

Desde que o teto de gastos foi garantido com o socorro de Maia, que amparou o ministro quando fustigado pela corrente pró-gastos do governo, que a área econômica busca o “dinheirinho” a que se referiu o senador Flávio Bolsonaro, ao pautar Guedes.

Bolsonaro depende dessa conta fechar sem riscos para respaldá-lo na segunda metade do mandato e consolidar sua estratégia eleitoral. No caminho também o caso Queiroz, responsável pelo rompimento do estilo moderado que o presidente adotara ao ser perguntado sobre o assunto.

Hoje a fotografia é boa para Bolsonaro, mas ainda há muito chão até 2022.

João Bosco Rabello escreve no Capital Político. Jornalista há 40 anos, iniciou sua carreira no extinto Diário de Notícias (RJ), em 1974. Em 1977, transferiu-se para Brasília. Entre 1984 e 1988, foi repórter e coordenador de Política de O Globo, e, em 1989, repórter especial do Jornal do Brasil. Participou de coberturas históricas, como a eleição e morte de Tancredo Neves e a Assembleia Nacional Constituinte. De 1990 a 2013 dirigiu a sucursal de O Estado de S. Paulo, em Brasília. Recentemente, foi assessor especial de comunicação nos ministérios da Defesa e da Segurança Pública. ⠀