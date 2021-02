Estamos de costas? (por Otávio Santana do Rêgo Barros)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao final do carnaval pandêmico, após observar nos meios de comunicação uma série de notícias que tanto me chocaram, arrisco-me a tratar de um tema que já foi, por muito tempo, adstrito quase que exclusivamente ao estamento militar: a liderança.

Existem muitas correntes de estudiosos a analisar a liderança. As que defendem que liderança é natural, já nasce com o indivíduo. As que defendem que liderança é adquirida do exemplo de outros líderes. As que defendem que liderança pode ser construída pelo estudo sistemático. E há, finalmente, as que defendem que as ações de liderança são desencadeadas a partir de curtos-circuitos emocionais provocados pelas situações de momento.

O retrato de festas e bares lotados, além de outras situações dantescas notadas nesse período, é fruto da dificuldade que a sociedade brasileira tem para edificar padrões de comportamento que respeitem os direitos coletivos.

Continuamos todos, após cinco séculos do achamento, egoisticamente de costas para o Brasil, ainda esperançosos de retornarmos ao continente mãe, levando as riquezas aqui bateadas, como comentou Vianna Moog em seu livro Bandeirantes e Desbravadores (Editora José Olympio – 2011)?

Se há um tema que ultrapassou as desavenças editoriais entre os grandes órgãos de imprensa, fazendo-os caminhar em paralelo, é a confiança de que o recurso diante da pandemia é evitar aglomerações e empregar medidas sanitárias. Só elas evitarão a propagação do coronavírus, fator gerador do aumento dos casos, de internações leves ou graves e de perdas em vidas queridas.

Mesmo perante esse esforço diário dos meios de imprensa – diria até maçante -, o que mais enxergamos no final de semana foram as pessoas, consciente ou inconscientemente, afrontando a orientação sanitária na busca insana por demonstrar o desapreço por sua própria vida.

Talvez não tenham observado alguém que se mostre capaz de conquistar a sua confiança, colaborando para um comportamento social saudável de grupo. Um líder que arraste pelo exemplo intelectual, físico e moral.

Alguns governantes não possuem esses atributos. Agem como jogadores de roleta russa ao promoverem ajuntamentos insensatos ou ao exigirem o seu direito de ir e vir, quando aos seus liderados é imposto apenas o direito de estar.

Líderes podem ser cunhados por propagandas bem elaboradas, nem sempre refletoras da verdade. Independente, para exercerem uma liderança catalisadora precisam cumprir e exigir o fiel respeito às leis; precisam administrar com honestidade de propósito; precisam angariar a confiança e a legitimidade que permitam induzir a sociedade a agir dentro do alargado conceito da cidadania.

Desde dezembro, quando tivemos as festas de Natal e Ano-Novo, somos informados por sanitaristas, acadêmicos, imprensa e infectologistas que “não existe jantar de graça”. Que a cada aglomeração promovida nesses dias especiais de nossas vidas, quinze dias depois teremos uma conta a pagar em vidas ceifadas.

A sociedade clama, daqueles que a dirigem, por não se omitirem diante de fatos e informações que possam ajudar a debelar o desafio. A enfrentarem com seriedade e atitude cristã a complexidade de gerir este momento do nosso país.

Perdoem a cegueira social desses foliões entusiasmados, senhores líderes, pois, em breve tempo, diante da continuada e dolorida perda de entes queridos e de seus meios de sustento, é para vocês que olharão implorando a solução. Se não encontrarem o amparo esperado aguardarão, em sofrimento, a abertura das urnas para a desforra.

Paz e bem!

Otávio Santana do Rêgo Barro é general do Exército e ex-porta-voz da presidência da República. Escreve aqui às quartas-feiras