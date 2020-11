O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em busca do país que perdemos (por Roberto Brant)

Não é preciso ser amargo ou pessimista para reconhecer que nosso país vai muito mal. Desde 2014 nossa economia acumula uma queda superior a 7%, o que equivale a uma redução de mais de 12% da renda por habitante. Estamos ficando realmente mais pobres e andando para trás. Nesse passo vai demorar alguns anos para recuperarmos a renda que tínhamos em 2010.

Os efeitos econômicos da pandemia feriram duramente as empresas e as pessoas, mas esta é uma realidade comum à maioria dos países. O que nos torna diferentes é que falta ao país neste momento crítico uma liderança política esclarecida, competente e generosa, que possa nos guiar para a melhor saída.

Os eventos do século XXI estão exigindo de todos as nações a capacidade para reinventar a economia, o governo e a própria democracia. Para isto é indispensável liderança política de grande qualificação e talento, capaz de reunir as melhores inteligências e aproveitar os avanços da ciência e as inovações da tecnologia em benefício de toda a sociedade. E também de agir com moderação e cuidado para formar consensos e apaziguar as pessoas.

Infelizmente isso é tudo de que não dispomos no Brasil. Com exceções facilmente identificáveis, o governo brasileiro está dominado por pessoas com pensamentos extravagantes e com um nível intelectual muito abaixo do que o país pode e merece. O governo não parece reconhecer os problemas que tem pela frente, nem tem qualquer programa para enfrentá-los.

Em lugar disso o que temos são iniciativas e eventos midiáticos. Não resolvem problemas, mas criam a espuma de que se alimentam os subterrâneos das redes sociais, onde reina uma vida paralela, onde não moram as pessoas reais de carne e osso.

Temos de encarar com realismo o que vem por aí. Este governo foi legalmente eleito em eleições livres e justas e tem de exercer o seu mandato até o fim. O tempo que vamos perder e os riscos que vamos correr são o preço a pagar pela democracia e pelos equívocos de nossas lideranças políticas que nos levaram e esse estado. Mas tudo isso são águas passadas. É hora de nos prepararmos para o futuro, para 2022. Isto é tudo que está ao nosso alcance.

Mesmo esse futuro possível não está de modo algum garantido. O Brasil continua sendo um país muito viável e nossos fracassos na economia e na política resultam de erros que podem ser perfeitamente corrigidos. Nosso setor privado é dinâmico e competente e resiste aos descaminhos dos governos e a ambientes de grande incerteza.

Nas condições em que o mundo se encontra nestes novos tempos, no entanto, recuperar o crescimento e proteger as populações vulneráveis, não é mais uma tarefa que possa ser confiada inteiramente aos mercados. A presença do Estado, aqui e em toda a parte, está se impondo cada vez mais para garantir o crescimento e o emprego.

Vivemos hoje no Brasil uma situação de grande crise fiscal. O Estado faz muito pouco mas, mesmo assim, é fortemente deficitário. O nível da dívida pública é inédito em nossa história e os mercados financeiros não cessam de disseminar os seus alarmes. No entanto, um ajuste fiscal neste instante só vai tornar as coisas muito piores. Um governo incompetente e sem credibilidade na sociedade, contudo, não tem como superar este impasse.

Um governo novo, com apoio social e articulado com as maiorias parlamentares, pode não apenas emitir mais dívida, mas também recorrer à expansão monetária para investir em projetos de qualidade destinados a destravar a economia, recuperar a infraestrutura e ampliar as redes de proteção social. Tudo isso desde que tenha credibilidade para garantir uma trajetória de crescimento e o nivelamento da dívida ao longo do tempo.

Isso pode estar ao alcance de nossos mãos se os políticos situados longe dos extremos forem capazes de esquecer suas diferenças e por de lado suas ambições pessoais em prol de uma nova transição para a normalidade nas eleições de 2022. Só nos resta este caminho e as urnas de novembro deixaram muito claro que esta é a vontade da nação.

Roberto Brant foi deputado federal constituinte por Minas Gerais, secretário de Fazenda no governo Hélio Garcia em Minas, ministro da Previdência e Assistência Social do governo de Fernando Henrique Cardoso. Preside atualmente o Instituto CNA. Escreve nos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas.