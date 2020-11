O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Direita tem menos chance de vencer em Fortaleza PT apoiará o candidato de Ciro Gomes Por Ricardo Noblat Atualizado em 16 nov 2020, 11h38 - Publicado em 16 nov 2020, 11h00

O racha na direita cearense tirou do Capitão Wagner (PROS) a possibilidade de disputar o segundo turno para prefeito de Fortaleza na condição de favorito. Ele obteve 33,32% dos votos válidos contra 35,72% de Sarto Nogueira (PDT), o candidato da família Gomes e do governador Camilo Santana (PT).

O capitão é bolsonarista, mas evitou usar o nome do presidente Jair Bolsonaro em sua caça ao voto. A rejeição a Bolsonaro é grande em Fortaleza. E, no Ceará, quatro ou mais facções da direita brigam pelo acervo de votos do presidente da República. Por brigarem, elas negaram seu apoio ao Capitão Wagner.

Santana espera que o PT não demore muito a apoiar Sarto.