Deu a louca no mundo (por Maria Helena RR de Sousa) Donald Trump e Joe Biden Por Maria Helena RR de Sousa - Atualizado em 3 out 2020, 03h05 - Publicado em 3 out 2020, 12h00

Quem teve o prazer de assistir ao debate entre John Kennedy e Richard Nixon há de ter estranhado muito a decadência dos debatedores eleitorais Donald Trump e Joe Biden. A bem da verdade, horripilante foi o comportamento de Trump; Biden foi mais elegante, mas sem a força que deveria ter exercido para calar o oponente. Trump, com aqueles cabelos esvoaçantes e cor de cenoura que lhe custaram mais de setenta mil dólares, assustava os telespectadores, com seus gritos e falta de modos. Já assisti muitos debates entre candidatos à presidência dos EUA, mas nenhum tão infeliz quanto esse. Li, e fiquei pasma, que o comportamento dele não afastou seus eleitores. Será possível? Dois dias depois o presidente anunciou que ele e sua mulher estão com Covid-19. Devo confessar que não acreditei, achei que isso era manobra para não comparecer a nenhum outro debate ou evento antes das eleições. Trump é um homem sem modos e muito deselegante, mas de burro não tem nada. E essa seria a desculpa ideal para fugir dos encontros com seu oponente, homem culto, refinado e que está ultrapassando Donald Trump na preferência dos eleitores. Até que ontem de noitinha li que Trump foi transferido para o Hospital das Forças Armadas. Sei que ele não fez a 'America Great Again', mas a ponto de envolver as FFAA americanas em seus planos… acho difícil. Ou estarei sendo muito ingênua? Aqui, em nosso Brasil, ainda não chegamos na época dos debates. Mas o tempo voa e logo chegaremos lá. Bolsonaro e quem? É imprevisível… Teremos bons debates? Não creio. Mas espero que Bolsonaro desista de seguir a linha Trump e que se convença que seu grande (e complicado) amigo é um péssimo exemplo. De qualquer forma, o ideal seria que o mundo, sob os conselhos da doce e astuciosa Mafalda, parasse de ser tão medíocre e conseguisse trazer à baila nomes de peso, de homens ou mulheres cultos, elegantes e dedicados a um melhor futuro para as Américas e também para a Europa. A continuar no ritmo que estamos, não vejo um bom futuro para as próximas gerações… Maria Helena Rubinato Rodrigues de Sousa é professora e tradutora, escreve semanalmente para o Blog do Noblat desde agosto de 2005.