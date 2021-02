Delimitado o combate à corrupção. Sangria estancada

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

2/12/2015 – Eduardo Cunha (PMDB-RJ), presidente da Câmara, aceita pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff.

17/4/2016 – Por 367 votos contra 137, a Câmara autoriza o processo de impeachment de Dilma.

12/5/2016 – Por 55 votos contra 22, o Senado aprova a abertura de processo contra Dilma. Michel Temer assume o governo.

Foi em março de 2016 que se deu parte do diálogo que segue transcrito entre o empresário Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras, enrolado com a Lava Jato, e Romero Jucá, então líder do PMDB no Senado:

Jucá – Você tem que ver com seu advogado como é que a gente pode ajudar. […] Tem que ser política, advogado não encontra [inaudível]. Se é político, como é a política? Tem que resolver essa porra… Tem que mudar o governo pra poder estancar essa sangria.

Machado – É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional.

Jucá – Com o Supremo, com tudo.

Machado – Com tudo, aí parava tudo.

Jucá – É. Delimitava onde está, pronto.

Simbolicamente, pelo menos, a sangria foi estancada com o anúncio feito, ontem, do fim da força-tarefa de procuradores da República que atuava na Lava Jato de Curitiba desde 2014.

A equipe de trabalho foi dissolvida na última segunda-feira pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro.

O combate à corrupção foi uma das bandeiras de campanha de Bolsonaro que surfou na onda da Lava Jato para se eleger. Sérgio Moro aposentou-se para servi-lo como ministro da Justiça.

Aras e o governo afirmam que a corrupção continuará a ser combatida. Grande parte do Congresso celebra o fim do sufoco. Com o Supremo, com tudo, o combate foi delimitado.