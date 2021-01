Decifrado o enigma do Dia D – por Ricardo Noblat

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ai do ministro do governo Bolsonaro que ousar falar com o governador de São Paulo João Doria (PSDB). Levará uma advertência do presidente para nunca mais esquecer.

Se além de falar ainda por cima ajudá-lo em qualquer coisa, a demissão será certa. O aviso dado por Bolsonaro correu a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Quem ouviu o aviso da boca do presidente assustou-se com o elenco de palavrões dirigidos ao governador. O fato é que Bolsonaro perdeu de goleada para Doria a batalha da vacina.

Decifrado, afinal, o enigma. O tal do Dia D significa Dia do Doria, o do início da vacinação contra a Covid-19. Se não fosse o esforço dele, tão cedo haveria vacina por aqui.