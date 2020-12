O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A vacinação em massa contra a Covid-19 já começou nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Chile, começará na próxima semana e na Colômbia logo depois. Por que no Brasil não há sequer data prevista para isso? – perguntou este blog no Twitter.

E assim responderam 3.710 leitores:

Culpa do governo federal – 91,6%

Não é culpa de ninguém – 8,4%