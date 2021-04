Cúpula do clima (por Emiliano Lobo de Godoi)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Será realizada nos próximos dias 22 e 23 de abril, sob a coordenação dos EUA, a reunião da cúpula global sobre o clima. Mais uma vez, a ONU tentará fazer com que a questão das mudanças climáticas seja inserida de maneira efetiva na agenda política de seus países signatários.

Mais uma vez se tentará demonstrar que o clima não conhece limites geográficos, se restringindo a uma determinada região, e suas alterações afetam a todos os seres vivos do planeta e, naturalmente, a todos os setores econômicos.

Uma das várias evidências referentes consta do relatório Lancet Countdown, de 2020, elaborado por uma rede de colaboração internacional de pesquisa, dedicada a acompanhar a resposta do mundo às mudanças climáticas, indicou que o calor extremo provocou a perda de 153 bilhões de horas de trabalho no ano de 2019.

Somente a China perdeu 21 bilhões de horas, o equivalente a um ano de trabalho para 1,4% de sua população ativa.

Apesar de todos os fatos, neste momento e, particularmente neste assunto, o tempo anda cada vez mais nebuloso para as políticas ambientais de nosso país. As cobranças por ações mais efetivas não vêm apenas de outros países, mas são também domésticas.

As cobranças internas são cada vez mais fortes e vêm dos mais diversos setores da sociedade, que sabem que serão diretamente afetados pelas consequências das mudanças climáticas.

O Brasil, que é um dos signatários do Acordo de Paris, apresentou em dezembro de 2020, por meio do ainda existente Ministério do Meio Ambiente, sua surpreendente meta de redução de emissão de carbono até 2060. Na prática, essa proposta permitirá que o Brasil emita mais gases que provocam o efeito estufa durante um maior período de tempo.

Continua após a publicidade

Os altos índices de desmatamento, o desmonte dos órgãos ambientais e as constantes queimadas, vistas pelos satélites e não vistas pelos nossos governantes, ajudam a deixar o clima cada vez mais pesado para nós.

Pelo lado do poder legislativo, a atual presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), em uma de suas primeiras entrevistas na função, afirmou que “no mundo todo tivemos uma mudança climática muito grande em 2019”, confundindo claramente mudança climática com mudança de tempo.

Mudança climática se refere às mudanças de longo prazo observadas ao longo das últimas décadas e séculos, e projetadas em décadas futuras em diversas variáveis climáticas (padrões de precipitação, temperatura, vento, nebulosidade e outros fenômenos climáticos). Já as mudanças de tempo ocorrem em períodos relativamente curtos, como dias ou meses, e em regiões restritas.

Seria bastante importante, e evitaria constrangimentos, que nossos representantes também não confundissem mudanças climáticas com aquecimento global, como várias vezes de observa em entrevistas de nossas autoridades.

Aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média do sistema terrestre que ocorre em função do aumento da concentração de gases do efeito estufa em nossa atmosfera, e é uma das diversas variáveis avaliadas na questão das mudanças climáticas.

Espera-se que o Brasil, detentor de um dos maiores capitais naturais do planeta, assuma uma posição de liderança sobre esse tema e compreenda que a questão ambiental é uma oportunidade e não uma ameaça. Quem sabe, dessa maneira, possamos ter dias melhores em nossa política ambiental e evitarmos tempestades em nosso futuro.

Emiliano Lobo de Godoi escreve no Capital Político. É Diretor Geral de Extensão e coordenador do Programa Sustentável da Universidade Federal de Goiás. Graduado em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (1988), com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Goiás, estágio de pós-doutoramento em Licenciamento Ambiental pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. É professor visitante da Universidade de Playa Ancha, Valparaíso, Chile e Universidade de Lisboa.