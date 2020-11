Covid-19: Quando acerta, o Ministério da Saúde diz que errou

O Ministério da Saúde classificou como “erro humano” a publicação feita ontem cedo no Twitter em defesa do isolamento social como principal medida de combate ao novo coronavírus. O texto dizia:

“Olá! É importante lembrar que até o momento não existe vacina, alimento específico, substância ou remédio que previnam ou possam acabar com a Covid-19. A nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão às medidas de proteção individual”.

A mensagem foi apagada duas horas depois. À noite, o ministério postou outra que diz:

“Diante da possibilidade do aumento do número de casos da COVID-19, até que se tenha uma vacina segura e testada, recomendamos o TRATAMENTO PRECOCE. O médico deverá ser procurado ao sentir os primeiros sintomas. A utilização dos medicamentos prescritos pelo médico, com a concordância do paciente, deve ocorrer de imediato. As pessoas que estão no grupo de risco e os idosos devem se precaver e evitar o contato com o público. As pessoas que estão fora do grupo de risco e as crianças devem continuar suas atividades normais, com os cuidados recomendados pelos protocolos do Ministério da Saúde.”

A segunda mensagem sumiu com as informações contidas na primeira sobre a inexistência ainda de vacina, alimento específico, substância ou remédio que curem ou previnam contra a Covid-19.

E sumiu com a referência ao isolamento social como “a maior ação contra o vírus”. Ao mencionar “medicamentos prescritos pelo médico”, deixou aberta a porta para o uso da Hidroxicloroquina.

A droga, verdadeira obsessão do presidente Jair Bolsonaro que mandou o Exército produzi-la em larga escala, não funciona contra o coronavírus. Mas a render-se à realidade, Bolsonaro a desafia.

O general Eduardo Pazuello, recente vítima do vírus, segue tocando o Ministério da Saúde com base na máxima de “manda quem pode, obedece quem tem juízo”. Bolsonaro é quem manda.