Conselhos do presidente do Brasil sobre como enfrentar o vírus

No dia em que o país registrou em 24 horas mais 848 mortos por coronavírus e que o número de casos estava em alta em 21 dos 26 Estados e no Distrito Federal, bombou nas redes sociais um vídeo onde o presidente Jair Bolsonaro, em conversa recente com apoiadores à entrada do Palácio da Alvorada, fala da pandemia e dá conselhos. Alguns trechos:

“Em nenhum momento eu falei fique em casa. Muito pelo contrário. Sempre falei: o vírus e o desemprego devem ser tratados com a mesma responsabilidade e simultaneamente. O desemprego mata muito mais do que o vírus”.

“O pessoal fez um pânico terrível [com o vírus] e tem gente idosa em casa até agora”.

“Qual é a vitamina D mais barata? É na praia. O pessoal proibiu de ir à praia, uma ignorância sem tamanho”.

“Eu não inventei a cloroquina. Você liga para os embaixadores da África Subsaariana e pergunta: ‘Quando os caras chegam aí com malário e Covid, eles tomam cloroquina?’ Sim, cura as duas coisas. Mais de 200 servidores do meu prédio pegaram e tomaram cloroquina. Nenhum foi para o hospital”.

“Que preocupação com a vacina, hein? Pelo amor de Deus. […] Eu já peguei e não vou tomar. Quem não tomar, está sendo negligente com a própria vida, não com a vida dos outros”.

“A última coisa que falta eu acertar é a máscara. Quando você pega na máscara, já contamina… E aperta a mão do outro, e entra no ônibus. E essa máscara não tem muita eficácia, e tem muito médico dizendo isso.”

“Vou visitar Itajaí (Santa Catarina). Mas não vou tomar ozônio [que requer aplicação retal]. Ah,ah.ah… Sabe da história? O prefeito de lá falou que cura a Covid com ozônio… Tinha muita gente indo pra lá tomar ozônio. ‘Estou com covid’… Ah,ah.ah.ah…”