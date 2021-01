‘Como posso julgar quem salvar, quem merece viver? (Por Renato Grandelle)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A caminho de casa, por volta das 19h, o médico intensivista Thales Stein, de 38 anos, refletiu: hoje foi o pior dia de sua carreira. Doze horas antes, Stein, que dirige o Hospital Nilton Lins, começou a receber ligações de pessoas apelando por leitos para seus parentes, que estão em casa cuidando de parentes com Covid-19. Os 400 leitos da unidade particular, porém, estão lotados. E os cilindros de oxigênio estão prestes a acabar — sua reserva não deve durar mais de uma semana.

— Todos os dias recebo pedido de leitos. Às vezes há um disponível e, quando ligo para a família, descubro que o paciente já morreu — lamenta. — Como posso julgar quem salvar, quem merece viver? É uma sensação de impotência. A Covid-19 mudou, está evoluindo mais rápido. Estamos vendo um altíssimo número de óbitos em pessoas de 40 e 50 anos, isso não acontecia antes. Só havia complicações entre pessoas com doenças pré-existentes. O número de jovens internados também cresceu bastante.

Questionada pelo repórter sobre como é sua rotina, a estudante de enfermagem Hanna Maria Gomes, 21, adverte.

— Olha, vou chorar.

E chora.

Em dezembro — “se a pandemia deixar” — Gomes completará seu curso. A estudante, porém, já está no front da batalha contra a pandemia. Reveza-se entre três hospitais, mas em todos experimenta as mesmas frustrações.

— Os pacientes precisam de água e comida, mas não conseguem beber ou engolir. Estão cansados, pedem para aumentar o oxigênio. Nossas equipes estão adoecendo, sobrecarregadas e cansadas. Há profissionais de diversas áreas que querem nos ajudar, mas não podemos permitir porque pertencem a grupos de risco.

Enfermeiro do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, George Lucas, de 24 anos, atribui parte do caos sanitário em Manaus a informações desconcentradas sobre tratamento precoce e uso de remédios contra a Covid-19 — teses estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

— Isso só provoca ansiedade, as pessoas tomam medicação sem nenhum controle — condena Lucas, uma das poucas pessoas de sua equipe, que tem cerca de 20 pessoas, que ainda não contraíram a Covid-19. — Nós não somos super-heróis, também adoecemos e todos os dias deixamos pessoas em casa para cuidar de quem está aqui, no hospital. Estamos sempre expostos a riscos.

No contato com as famílias dos pacientes, Lucas comove-se com as exigências e as limitações ligadas à pandemia..

— As pessoas precisam seguir protocolos para identificação de óbito. Muitas vezes querem me abraçar, mas não posso deixar, devido ao distanciamento social imposto pela Covid-19.

Em nota divulgada hoje, Adriano Medina Matos, diretor presidente da Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva, atribuiu a “tragédia instalada no sistema de saúde” do estado a dois fatores.

O primeiro, segundo a entidade, é a “falta de planejamento e responsabilidade dos gestores, que não se prepararam com leitos, insumos, recursos humanos para uma possível segunda onda”. O segundo, o fato de que “grande parte da população não respeitou as medidas básicas, que foram exaustivamente informadas”. Entre elas, estão o uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e o distanciamento social.

“A superlotação das emergências e UTI, da cidade de Manaus, já instalava uma situação de caos. E a falta de oxigênio que aconteceu em unidades hospitalares, somado à perspectiva de acabar nas demais unidades, tornou o cenário ainda mais trágico”, acrescenta o comunicado.

