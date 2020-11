Combate à Covid-19 exige maior isolamento social Enquete Por Ricardo Noblat Atualizado em 20 nov 2020, 06h07 - Publicado em 20 nov 2020, 10h00

Este blog perguntou no Twitter: Com a volta do crescimento do número de casos do coronavírus no país, você concorda com a adoção de medidas para reforçar o isolamento social?

Respostas de 2.057 leitores:

Concordo – 81,4%

Discordo – 18,6%