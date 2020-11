Com Biden, a música muda e Bolsonaro terá de dançar de outro jeito

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mas não diga! O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil seguirá seu relacionamento com os Estados Unidos se Joe Biden vencer as eleições e assumir a presidência. Teria outro jeito, Guedes? Não seria o caso de chamar de volta o embaixador brasileiro em Washington ou de, no extremo, declarar guerra?

Ao ser questionado em evento do banco Itaú sobre as implicações de uma mudança de governo nos Estados Unidos, o ministro também disse que não se deve “superestimar” o impacto da chegada de Biden ao poder, na medida em que o crescimento do Brasil depende essencialmente do próprio país.

“Eventualmente havendo a mudança política nos Estados Unidos, me parece que os dados indicam que isso está próximo de acontecer, não afeta nossa dinâmica de crescimento de forma alguma”, garantiu Guedes. Em parte é verdade. Mas só em parte. Biden prometeu retaliar o Brasil se o governo não cuidar melhor do Meio Ambiente.

Não é blefe. Uma das primeiras medidas do governo Biden será a volta ao Acordo de Paris sobre o clima, e isso repercutirá muito por aqui. Se Trump não deu colher de chá para Bolsonaro que a ele se alinhou incondicionalmente, quanto mais Biden que discorda da visão conservadora e populista do presidente brasileiro.