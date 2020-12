Cidades seguras: governança social da segurança urbana (Felipe Sampaio)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se compararmos o Estado a uma grande indústria, as cidades equivaleriam ao “chão de fábrica”. É nas cidades que a vida acontece. Ao passarmos da porta de casa estamos na cidade. Respiramos na cidade, nos deslocamos na cidade, trabalhamos, estudamos, convivemos, nos divertimos, votamos, vamos ao médico na cidade.

Por isso, precisamos dispor de uma cidade segura no sentido amplo. A utilidade e as condições de conservação e funcionamento dos espaços públicos, e dos serviços municipais, afetam diretamente a qualidade de vida e a segurança urbana.

Afinal, também é na cidade que tropeçamos em buracos, que somos assaltados, atropelados, pisamos na lama, enfrentamos ruas escuras, saltamos esgotos, esperamos por ônibus lotados e nos deparamos com espaços públicos degradados ou inúteis.

Quando falamos de utilidade dos espaços públicos, estamos tratando de um problema que se origina no modo como a cidade foi planejada e por quem ela foi planejada, ou para quem ela foi planejada.

Sabemos que a insegurança nas áreas urbanas depende de como as pessoas se sentem em relação ao espaço público. Se esses espaços transmitem insegurança, a cidade é insegura. Lugares inseguros afastam as pessoas em geral, da mesma forma que atraem atos delituosos.

Os prefeitos eleitos em 2020 vão encontrar inúmeras ferramentas de planejamento e gestão amplamente conhecidas dos executivos do setor privado e público. Instrumentos como ciclo PDCA, planejamento estratégico, oficinas de gestão, PMBOK, gestão por processos, gestão por resultados, mapa da estratégia, entre outros, estão facilmente ao alcance dos gestores locais.

Contudo, tais métodos de gestão são apenas meios para se realizar a tarefa de planejar as ações e de gerenciar os resultados municipais. Antes de adotar qualquer um deles, é preciso ter em mente pelos menos três aspectos importantes.

O primeiro é que a segurança é o pilar fundamental da qualidade de vida nas cidades. As pessoas precisam sentir-se seguras para que as cidades sejam seguras. E isso depende da utilidade e das condições do espaço público.

A segunda questão é que a cidade deve ser enxergada de cima, como um todo, como um organismo único, complexo e dinâmico. E, ao mesmo tempo, precisa ser vista de baixo, nas ruas, na escala do olhar humano, com a perspectiva de um pedestre que caminha, de dia ou à noite, por cada avenida e cada beco, de bairros ricos e das favelas.

O terceiro aspecto é a decisão política de atuar de maneira integrada, simultaneamente com todos os órgãos municipais, nos territórios urbanos escolhidos, dando prioridade às áreas e aos grupos humanos mais vulneráveis à desigualdade social e à violência.

Atendidos esses requisitos, os municípios podem criar equipes com participantes de diferentes secretarias e escolher as ferramentas de gestão que melhor lhes convier para montar os mapas da insegurança e da desigualdade de suas cidades.

Contudo, o trabalho de planejar e gerenciar uma cidade, com foco na segurança, e de maneira territorial integrada, não é missão que se cumpra apenas com a participação de especialistas das prefeituras.

Se a ideia for cumprir o papel primordial de corrigir a desigualdade social, os prefeitos devem formalizar o envolvimento dos diversos segmentos sociais do município, para juntos planejarem e monitorarem a construção da cidade que se pretende ter para todos, sejam ricos ou pobres, das áreas nobres ou periféricas.Não é demais relembrar o exemplo de Medellín e Bogotá, na Colômbia. Ali, prefeitos de diferentes partidos, junto com a sociedade, conseguiram tomar decisões e colocá-las em prática ao longo de duas décadas. Focaram na qualificação dos bairros pobres e na reformulação da cidade como um todo e, assim, tornaram suas cidades seguras, prósperas, sustentáveis, saudáveis e boas de se viver, para todos os seus cidadãos.

Felipe Sampaio é Secretário Executivo de Segurança Urbana do Recife; https://capitalpolitico.com/