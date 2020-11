O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Brasil 7 x 1 EUA (por Gustavo Krause) Eleição lá e aqui Por Gustavo Krause Atualizado em 15 nov 2020, 01h08 - Publicado em 15 nov 2020, 12h00

Uma semana depois das eleições americanas, dou de cara com um excelente ex-aluno de história do Colégio Salesiano na caminhada da Jaqueira. Faz mais de cinquenta anos. Teima me chamar “professor”. “Professor – com um riso irônico – estamos ganhando de 7×1”. Surpreso, perguntei: “e tem jogo?” (só me vinha à cabeça a goleada alemã). “Não, professor, hoje faz sete dias das eleições americanas, não acabou. Em horas, a urna eletrônica resolve”, caiu na risada e saudou: “viva a democracia!”.

A solidão das caminhadas é boa conselheira e ajuda à saúde mental. Me veio à cabeça um livro escrito em 1954, por Clodomir Vianna Moog, Bandeirantes e Pioneiros (8ª Edição em 1966). Trata-se de aprofundado paralelo sobre duas culturas na origem, evolução e previsões não confirmadas a exemplo da questão racial […] o problema racial no Brasil, dissolvido no social, pode considerar-se, se não resolvido, a caminho de solução […] Somos em conjunto contra qualquer preconceito de raça”.

No entanto, errar previsões não prejudica a densidade e a argúcia na abordagem dos elementos formadores da cultura brasileira e a busca de uma reposta à indagação desafiadora do próprio autor: “Como foi possível aos Estados Unidos […] progresso quase milagroso quando o nosso país […] ainda se apresenta […] apenas como o incerto país do futuro?”.

O autor explora, em seis capítulos, elementos de permanente reflexão e análise “Raça e Geografia”, “Ética e Economia”, “Conquista e Colonização”, “Imagem e Símbolo”, “Fé e Império” e “Sinais dos Tempos”. Prefere olhar o substrato social à construção institucional. De outra parte, fica a lição de que a obra foi importante no seu momento histórico e é criticável pelos erros cometidos em função da celeridade com que o mundo foi se transformando.

A rigor, o ufanismo debochado do ex-aluno omite que a democracia americana suportou o bufão Trump. Não é fácil entender uma democracia que excepciona a regra de ouro “um eleitor, um voto” e a aritmética da maioria. Porém, valores iluministas da democracia americana foram temperados pela guerra da independência (1775-1783) da qual resultou no pacto constitucional de 1776, ratificado em 1787; a guerra civil (1865-1869) que consolidou o pacto federativo. Custou sangue.

Emerge, daí, o Colégio Eleitoral, como um mecanismo de equilíbrio federativo. Funciona, sem interrupções, há dois séculos. Prevaleceu, apenas, em cinco eleições. Tem raízes. Ir às raízes foi o mérito de Vianna Moog. A tentação de mudar é permanecer na superfície.

Gustavo Krause foi ministro da Fazenda