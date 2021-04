O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Você acha que mudará alguma coisa para melhor no país se Bolsonaro for vacinado? – perguntou este blog no Twitter.

Respostas de 4.356 leitores:

Acho – 10,1%

Não acho – 89,9%