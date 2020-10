O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Bolsonaro está certo, seus três ministros da Saúde, errados Enquete Por Ricardo Noblat - Atualizado em 23 out 2020, 03h24 - Publicado em 23 out 2020, 10h00

Este blog perguntou no Twitter: “Quem está certo? Bolsonaro, que entrou em conflito com os três ministros da Saúde do seu governo até agora? Ou os ministros? Ou pelo menos um deles?”

Respostas de 8.617 leitores:

Bolsonaro – 67,1%

Os três ministros – 20,2%

Pelo menos um deles – 12,7%