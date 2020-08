Bolsonaro brinca no playground mas cerco vai se fechando (Helena Chagas)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por Helena Chagas - Atualizado em 27 ago 2020, 03h49 - Publicado em 27 ago 2020, 10h00

Para profissionais do ramo, a questão não é mais se as investigações do caso Queiroz vão evoluir na direção de Jair Bolsonaro, mas apenas o quão rapidamente elas vão andar. Se, do ponto de vista da opinião pública, a pergunta que o presidente quer calar vai continuar ecoando na mídia e nas redes – por que Queiroz depositou R$ 89 mil na conta de Michelle Bolsonaro? -, para investigadores não é nem preciso resposta: seja qual for, o dado concreto é que dinheiro oriundo das “rachadinhas” foi parar no colo do presidente da República.

Isso é muito grave, embora, por configurar crime cometido antes do mandato, não possa ser usado juridicamente, por si só, para basear um impeachment. Mas até as emas do Alvorada sabem que não vai parar por aí. A família Bolsonaro vem conseguindo vencer, na Cortes superiores, batalhas judiciais importantes no caso Queiroz, como tirá-lo das mãos de um juiz da primeira instância e, mais recentemente, graças ao ministro Gilmar Mendes, manter Fabrício Queiroz e sua mulher numa prisão domiciliar que afasta os riscos de uma delação premiada reveladora.

Conter a sangria das informações que saem da investigação que vem sendo levada a cabo pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia, porém, é coisa completamente diferente. Além dos depósitos de Queiroz para os Bolsonaro e das operações nas contas da loja de chocolates do senador Flavio, surge agora uma leva de elementos relacionados ao mais novo personagem da trama, o advogado Frederic Wassef. Segundo relatório do Coaf, ele fez pagamentos para o médico de Queiroz – preso em sua casa em Atibaia (SP) – e recebeu recursos da empresa de sua ex-mulher, fornecedora de serviços ao governo federal, depois que esta teve uma multa milionária suspensa logo no início do governo Bolsonaro. Mais explosivos ainda são os indícios de que, graças à influência de Bolsonaro, o advogado teria sido recebido na PGR para tratar de assuntos de interesse da hoje maior companhia do Brasil, a JBS dos irmãos Batista – da qual Wassef recebeu cerca de R$ 9 milhões segundo o mesmo Coaf.

Essa última parte do enredo teria se passado já durante o mandato de Jair Bolsonaro, quando a prática de crimes pode resultar em processo e em impeachment, depois de devidamente investigados e comprovados. Por enquanto, Bolsonaro está blindado no Congresso pelo Centrão e, ao que parece, no STF pelos amigos que fez por lá recentemente. Aproveita para percorrer entusiasmado o país, ignorando 116 mil mortos pela pandemia, irrigando o apoio que cresceu no rastro do auxílio emergencial, e sonhando com a reeleição. Aparentemente, nada mais distante de um sujeito assim do que a hipótese de ser guilhotinado do poder.

Mas os ventos da política brasileira podem virar de uma hora para outra, e vimos isso muitas vezes. Por enquanto, o Centrão está feliz e satisfeito, brincando no playground dos ministérios, cargos, verbas e sabe-se lá o que mais que a proximidade com o Planalto propiciou. Amanhã, diante de circunstâncias como recessão, disparo do desemprego e perda de popularidade presidencial, pode se cansar da brincadeira e levar a bola para casa. Do Supremo, nem é preciso falar. Cada presidente da República vivo hoje terá o que contar sobre ministros em quem confiavam e que viraram ex-amigos num piscar de olhos.

É por isso que, em Brasília, as velhas raposas – que costumam ter muito mais informações do que nós sobre as entranhas dessas investigações – praticam o jogo de sempre: se fazem de meigas e distraídas enquanto Bolsonaro fala, viaja e distribui seus auxílios à população e aos políticos. Mas só esperam.

Helena Chagas é jornalista