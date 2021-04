Boas intenções não faltam às forças do centro. Faltam votos

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O problema das chamadas forças do centro para disputar a eleição presidencial do ano que vem é que elas têm candidatos demais e, ao que tudo indica, eleitores de menos realmente dispostos a não votarem em Jair Bolsonaro e Lula da Silva.

Alguns desses candidatos lançaram um oportuno manifesto a propósito dos 57 anos do golpe militar de 64. Alertaram para o risco das tentações autoritárias e pregaram a unidade dos que se recusam a escolher apenas entre direita e esquerda.

A ideia do manifesto foi do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), da Saúde. A ela aderiram Ciro Gomes (PDT), João Doria e Eduardo Leite, ambos aspirantes à candidato pelo PSDB, João Amoedo (Novo) e Luciano Huck (sem partido).

O ex-juiz Sérgio Moro participou da redação do manifesto, mas não o assinou devido a cláusulas de contrato com um escritório americano de advocacia. Pesquisa do site Poder 360 apurou que apenas 12% dos eleitores votariam hoje em um nome do centro.

Para complicar a vida das forças do centro, Lula, em sucessivas entrevistas que tem concedido, repete que se for necessário buscará o apoio de partidos moderados à sua eventual candidatura a presidente. É o que Bolsonaro também promete fazer.

A direção nacional do PSDB tem dado sinais de que poderá renunciar à pretensão de lançar candidato próprio. Carlos Lupi, presidente do PDT, disse ao jornal Valor que Ciro poderá sair do páreo se surgir um nome de centro mais forte.

O manifesto é uma carta de boas intenções, mas não passa disso. Por outro lado, e com perdão pelo truísmo, para que as coisas de fato aconteçam é preciso que comecem. A largada foi dada.