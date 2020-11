O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As eleições presidenciais americanas e o Brasil (Por Rubens Barbosa) O que aprender Por Rubens Barbosa Atualizado em 8 nov 2020, 04h48 - Publicado em 8 nov 2020, 12h00

A sociedade norte-americana está profundamente dividida. A escolha de Joe Biden pelo Partido Democrata procurou superar as posições radicais, representadas, de um lado, pelos mais conservadores e de outro, pela ala progressista de Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Moderado e conciliador Biden fez uma campanha acentuando a necessidade de união nacional, acima das divergências pessoais e partidárias. Os quase 75 milhões de eleitores que o elegeram buscaram evitar o acirramento das divergências e a continuidade de politicas populistas, protecionistas, racistas e isolacionistas. A polarização politica levou a crescentes impasses politicos e a quase paralização do Congresso, tornando difícil a aprovação das reformas econômicas, de saúde, de meio ambiente e de imigração, necessárias para ajudar a reconstruir o país depois da pandemia. A vitória de uma posição moderada contra os extremos poderá ter reflexos nos caminhos do populismo nacionalista em outros países.

O resultado das urnas mostrou que o eleitor soube separar o Partido Republicano da figura do presidente falastrão, mentiroso, que colocou seus interesses pessoais e eleitorais acima dos interesses de seu país. O desempenho do partido foi melhor do que o de Trump ao aumentar o número de deputados e, tudo indica, manter o controle do Senado. Apesar das políticas extremas de Trump, o partido emerge da eleição como o representante dos interesses da classe trabalhadora, sem instrução, das áreas rurais do país e dos latinos.

Os resultados mostraram também que o uso político da religião pelo presidente não funcionou. Estado e Igreja ficaram claramente separados quando eleitores evangélicos apoiaram o candidato democrata e recusaram a polarização com os muçulmanos.

Quanto às relações exteriores, a profunda divisão do país acentua a instabilidade das politicas do governo de turno. O isolacionismo, a atitude contra os organismos internacionais, o afastamento dos aliados, por exemplo, deverão ser superados por políticas menos confrontacionistas no governo Joe Biden. O que acontecerá na eleição de 2024, se os republicanos voltarem a ocupar a Casa Branca? O alinhamento com as políticas norte-americanas pode ser perigoso, instável e pode não garantir um apoio seguro no médio e longo prazo.

Finalmente, a contestação do resultado das eleições pelo próprio presidente em exercício, ao recorrer a Suprema Corte para tentar anular votos e forçar a recontagem, em vários estados, é um péssimo exemplo para outros países. Introduz um elemento de incerteza no processo eleitoral, que, no caso dos EUA, não chega a ameaçar a democracia pela força das instituições locais.

A eleição mais importante da história política norte-americana será analisada e comentada por muitos anos e terá ainda muitos desdobramentos, cuja análise poderá ser muito útil e instrutiva para as eleições presidenciais no Brasil em 2022.

Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, ex-embaixador do Brasil em Washington