As eleições mais importantes (por Marcos Magalhães)

Enquanto os eleitores americanos vão às urnas, sob as nuvens da radicalização e da intolerância, outro discreto movimento, do outro lado do mundo, ajuda a moldar o futuro político de um planeta em sobressalto. Reunido em sessão plenária, o Partido Comunista da China definiu os objetivos do país até o distante ano de 2035.

Poucas vezes as eleições americanas terão sido tão imprevisíveis. Não só pelos resultados das urnas, mas pela ameaça do presidente Donald Trump de não reconhecer derrota e de questionar os números finais, inclusive na Justiça.

Como muita coisa pode mudar se Joe Biden chegar ao poder, a revista americana Foreign Policy apostou em um título dramático para sua mais recente edição: The most important election. Ever. (A mais importante eleição de todos os tempos, em tradução livre).

Enquanto isso, o líder chinês Xi Jinping deu o tom, na semana passada, da quinta sessão plenária de seu partido, quando foram apresentadas as linhas básicas do 14º Plano Plurianual de Desenvolvimento (2021-21025) e da chamada Visão 2035. “Promover a prosperidade comum para todos é uma tarefa de longo prazo”, disse Xi.

Os contrastes são grandes. De um lado, uma democracia sob ataque de seu próprio líder, ao levantar dúvidas sobre possíveis fraudes para incendiar sua base eleitoral. De outro, um regime autoritário – com todos os habituais problemas de censura e desrespeito aos direitos humanos de minorias – que lentamente coloca em prática seu projeto estratégico.

Projetos

Enquanto aguardam os resultados das eleições dos Estados Unidos, analistas e líderes políticos de todo o planeta especulam a respeito dos efeitos dessas eleições sobre a disputa em andamento pela hegemonia mundial. Quem disporá de mais poder, agora e nos próximos anos, para influenciar a nova ordem global?

Existe outra pergunta, porém, que recebe menos atenção do que deveria. Poder para fazer o quê? O que poderão significar, para o planeta, as próximas escolhas dos dois países mais poderosos?

Do lado americano, as opções em jogo poucas vezes terão sido tão diferentes. Trump promete mais do mesmo: isolamento americano, questionamento de acordos comerciais e de ações multilaterais e ceticismo em relação à mudança climática.

Biden deve buscar maior aproximação com parceiros ocidentais e tende a costurar acordos sobre temas hoje negligenciados, como o meio ambiente. Um de seus primeiros atos deverá ser o retorno ao Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

O único ponto em comum entre os dois talvez seja a adoção de uma política de contenção da China. Mesmo assim, com estilos, métodos e prioridades diferentes. Trump com seu costumeiro discurso agressivo. Biden, mais discreto e moderado.

Por enquanto, a China aguarda. Vai lentamente assentando as bases de um novo modelo econômico, mais sustentável, menos dependente das exportações e mais ligado a seu mercado interno. Sobretudo ligado à busca de maior independência tecnológica, para melhor se esquivar de pressões americanas sobre empresas de ponta como a Huawei.

Estabilidade

A melhor notícia para os Estados Unidos será a própria conclusão do processo eleitoral. Especialmente se o presidente eleito tomar para si a tarefa de pacificar o país. Não vai ser fácil. O grau de radicalização política nunca foi tão intenso. E a sociedade americana poucas vezes terá estado tão dividida quanto agora.

Assim que tomar posse, porém, o novo presidente vai ter que demonstrar mais do que habilidade para conciliar contrários. Ele vai ter que apresentar ao seu país e ao mundo um plano de ação para os difíceis anos que se seguirão à pandemia do coronavírus. Suas ideias sobre saúde, meio ambiente, economia e relações internacionais terão forte impacto na agenda global dos próximos anos.

O quadro é muito delicado. A vacinação da população mundial vai começar no primeiro trimestre de 2021, mas vai demorar para que o planeta se veja livre da pandemia. A economia vai continuar em marcha lenta nos próximos meses, com desemprego ainda em alta. E o combate ao aquecimento global vai exigir respostas rápidas.

Embora as atenções estejam hoje muito voltadas para os efeitos das eleições americanas sobre a disputa de Estados Unidos e China pela hegemonia, existe algo além da luta geopolítica. Os grandes desafios globais exigirão respostas igualmente globais. Ninguém vai superar a pandemia, a recessão e a mudança climática apenas acusando seus adversários.

Perspectivas

Da China já se sabe o que esperar, goste-se dela ou não. Se lá surgiu a pandemia, colocando todo o planeta em risco, também de lá surgem ofertas de vacinas, especialmente a países em desenvolvimento. Se o país é o maior emissor global de gás carbônico, também é pioneiro na adoção de energias limpas. E a sua recuperação econômica poderá contagiar o resto do mundo.

Os Estados Unidos têm agora a chance de atualizar a sua agenda e de demonstrar a liderança de que parece ter abdicado sob Donald Trump. O país vai seguir apostando no isolacionismo ou vai se reabrir à cooperação em temas tão urgentes como a saúde e o meio ambiente?

O America First parece mais atraente para muitos conservadores. Mas existem críticas dentro do próprio país a atitudes como o rompimento com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no meio da pandemia, e a renúncia ao Acordo de Paris. Para os autores dessas críticas, a retomada da agenda liberal fará bem inclusive à busca de contenção do maior competidor americano.

Em artigo para a nova revista American Purpose, que tem como chairman Francis Fukuyama, o professor de Temas Globais Hal Brands, da Escola de Estudos Internacionais Avançados Johns Hopkins, afirma que a atual política externa americana está tornando a competição com a China uma “simples disputa de poder”.

“A razão pela qual foi tradicionalmente mais fácil para os Estados Unidos reunir aliados é que o país tinha um compromisso com um conceito mais amplo de ordem internacional que beneficia tantos outros países”, observa Brands. “Mas se os Estados Unidos rejeitam a ordem liberal, então sua competição com a China será apenas um esforço para defender sua própria primazia”.

Na opinião do professor, Trump se destacou por sua antipatia em relação a alianças, acordos comerciais e instituições internacionais. Mas teria mais a ganhar, por exemplo, se, em vez de abandonar de “forma teatral” a OMS, competisse por influência dentro da organização.

A revista Foreign Policy tem bons motivos para considerar as atuais eleições como as mais importantes da história dos Estados Unidos. De certa maneira, são também as eleições mais importantes da história contemporânea do mundo.

