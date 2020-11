O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As derrotas de Trump e de Bolsonaro – por Rui Falcão O pretexto para forçar uma aliança que apequene a esquerda Por Rui Falcão Atualizado em 9 nov 2020, 11h28 - Publicado em 9 nov 2020, 11h00

Pelas regras formais da diplomacia, não há razão para que Bolsonaro reconheça, até o momento, a vitória inconteste de Joe Biden sobre Donald Trump, guia espiritual e condutor político do ocupante atual do Planalto. Mas também não se pode exigir de quem não tem, os bons modos da convivência civilizada já manifestada por estadistas de inúmeros países, que saúdam o resultado das eleições nos EUA.

Aliás, o próprio Trump acusa de fraude, sem provas ou indícios, os resultados eleitorais, e proclama-se o vencedor legal. Mais que isso: ameaça não deixar o cargo e açula a malta de milícias armadas, dos fanáticos que o seguem. É provável que não passe de uma tática para manter ativa e mobilizada sua base de extrema-direita com vistas a um retorno em 2024. Porém, mantém a tensão, a polarização, e contrasta com o apelo à pacificação do discurso inaugural de Biden.

A avaliação dos analistas da política norte-americana é de que conflitos, revoltas e recusa ao diálogo tendam a subsistir, dificultando ou mesmo travando o presidente recém-eleito, que, inclusive, não conquistou maioria no Senado e ainda viu reduzir-se sua maioria na Câmara de Representantes.

Nesse contexto ainda incerto, pode-se apenas especular, à espera de novas informações. Contudo, há fatos inquestionáveis. O mais evidente é o rude golpe que a vitória de Biden assestou contra Bolsonaro. Sabujo de Trump, a tal ponto de submeter toda a política externa brasileira, altiva e ativa, a um isolamento nocivo aos interesses nacionais e que converteu o País em um pária na comunidade internacional – agora Bolsonaro amarga o travo da derrota.

Não creio que sua resposta vá cingir-se à troca do chanceler – como se propala – para fugir ao isolamento a que seria relegado. Primeiro porque tal mudança implicaria afastar-se um pouco mais de seu bloco ideológico já agastado com os espaços e concessões ao “Centrão”. Depois porque não creio em qualquer tipo de retaliação de Biden em relação ao governo brasileiro, tanto são os interesses envolvidos, inclusive e principalmente a definição dos fornecedores de equipamentos para a 5G/Huawei.

Ao contrário, minha impressão é que Bolsonaro, temeroso de ser vítima do “efeito Orloff” (“eu serei o Trump em 2022”), pode dobrar a parada e encete uma tosca campanha nacionalista, em defesa da Amazônia “ameaçada pela cobiça do imperialismo norte-americano”. Um indício já transpareceu nas suas primeiras declarações em resposta às preocupações, não só de Biden, mas de vários países face à devastação da Amazônia e às queimadas no Pantanal. Seria a deixa para incitar os bolsominions à ofensiva e não deixar arrefecer o moral da tropa diante do revés de Trump.

Ainda sobre o Brasil. O fato de um “moderado” haver triunfado – mesmo que o resultado não se deva à “moderação” de Biden – pode servir de pretexto para, em 2022, forçar uma aliança da esquerda (PT e PSOL, especialmente) com o centro, em posição subordinada, para bater Bolsonaro.

Em reconhecimento ao papel dos movimentos anti-racistas, feministas, LGBTI, que, pela esquerda, foram vitais na sua campanha, Biden enfatizou em seu discurso da vitória o combate ao racismo estrutural, aos preconceitos, o compromisso com a ciência e um vago aceno a mudanças na economia ao aludir a Roosevelt do New Deal.

São intenções elogiáveis de quem conseguiu impedir a continuidade de Trump – um feito por si só notável. Resta saber se o moderado Biden, ex-chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado em 2002, que influiu para que Bush invadisse o Iraque, conseguirá livrar-se de seus vínculos antigos com o establishment e promoverá, num país fraturado por uma revoltante desigualdade social, a “nova era de normalidade” que anuncia.

Um mau prenúncio: na Califórnia, onde Biden recebeu votação consagradora, o poderoso lobby do Vale do Silício e das empresas de aplicativos conseguiu cortar, em consulta plebiscitária, conquistas legais de trabalhadores “uberizados”.

Rui Falcão é deputado federal pelo PT de São Paulo