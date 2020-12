Apertem as máscaras, o distanciamento social no aeroporto sumiu!

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Voo 1121 da Gol de Brasília à Guarulhos (SP). Quinta-feira passada. Pelas regras, o check-in deve permanecer aberto até 40 minutos antes do horário de partida. Restam 43 minutos. Mesmo assim o funcionário da companhia aérea informa que fechou o voo. Depois de alguma insistência do cliente, ele enfim consulta o superior e decide cumprir o que diz a lei. Libera a entrada do último passageiro.

Nas filas de embarque da Gol ninguém respeitava distanciamento social. E nenhum funcionário tentava orientar o fluxo de jovens, famílias e idosos para evitar aglomeração. Não tinha nem o que ser feito de tanta gente. A única função dos funcionários da Gol ali era pedir aos passageiros para embarcarem a mala de mão sem custos adicionais, pois a previsão era de voo abarrotado.

Um casal se revoltou. “Por que pedem agora para embarcar mala de graça e em cima da hora se nos obrigaram a perder um voo mais cedo alegando falta de tempo para despachar nossas malas?”

Era um casal que tinha voo marcado às seis da manhã. Chegou ao aeroporto com 55 minutos de antecedência e check-in feito. Queriam apenas despachar as malas. Foram impedidos pela Gol sob a desculpa que só despachavam com ao menos uma hora de antecedência e o prazo expirara por 5 minutos. Gastaram mais 700 reais na remarcação para sair às 19h40. Ainda teriam que dormir em São Paulo para só no dia seguinte chegar à Foz do Iguaçu onde deveriam ter desembarcado às 11h da manhã se não tivessem sido obrigados a perder o voo.

Antes de entrar no avião, outro passageiro pergunta à aeromoça: “não está errado encher quase até o limite um voo em meio à pandemia?’. Sem graça ela reponde baixinho: “É errado, mas fazer o quê?

Na volta de Guarulhos à Brasília, a mesma zona da ida. O voo era o 1124 e partia às 13 horas. Quem tentou fazer check-in com antecedência caiu numa armadilha. A Gol informava que as cadeiras liberadas para check-in online estavam ocupadas. Se o cliente quisesse pagar por cadeiras conforto poderia terminar o check-in pelo computador, caso contrário precisaria ir ao balcão de embarque onde enfrentaria as filas, como se sabe, sem distanciamento social. Um verdadeiro gol contra!

# Aviso da Gol que só seguiria no check-in online se pagasse por cadeira conforto, detalhe que elas sequer reclinavam.