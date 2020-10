O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliança Maia-Guedes tenta blindar teto de gastos (Por Leonardo Barreto) Barreira contra ala do governo que deseja um processo de acomodação de despesas Por Leonardo Barreto - Atualizado em 9 out 2020, 01h46 - Publicado em 9 out 2020, 11h00

O governo está, hoje, dividido. Não se trata de algo novo na história da República de 1988. Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ficou famosa a rixa entre monetaristas (Pedro Malan) e desenvolvimentistas (José Serra).

No período do PT, houve embate semelhante, com Antônio Pallocci de um lado e o restante do partido do outro. A partida foi vencida decisivamente por Dilma Rousseff, em 2010, ocasionando a “nova matriz econômica”, mais intervencionista e expansionista.

A presidência Jair Bolsonaro foi eleita sob o signo liberal, mas mostrou-se suscetível ao velho desenvolvimentismo-corporativo brasileiro e hoje encontra-se sob fogo cruzado. A crise econômica e a percepção de que a sociedade precisará da ajuda do Estado para se recuperar em 2021 criou boa oportunidade para que defensores da intervenção direta ganhasse espaço de influência.

Esse grupo é representado na mídia pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Mas seu ambiente de cultivo são as mentes de militares que ocupam os principais escalões do governo e o receio já bastante conhecido de o presidente Bolsonaro enfrentar corporações ou adotar medidas que possam soar impopulares em período eleitoral. Sobre esse último aspecto, é justo lembrar que tais preocupações encontram eco na maioria das lideranças congressuais.

A percepção dos desenvolvimentistas, não formalizada em lugar algum, se expressa no uso de ideias heterodoxas para acomodar investimentos públicos (planejado por técnicos que também estiveram na elaboração do Plano de Aceleração do Crescimento, executado pelos ex-presidentes Lula/Dilma). Entre elas está acomodar gastos em obras no orçamento de 2020 ou pagar o novo Renda Cidadania deixando de honrar dívidas reconhecidas por meio de precatórios.

Não há nada estrutural, que possa ser chamado de plano alternativo para a economia. Na verdade, preocupam-se mais com uma acomodação fiscal, justificada pelos tempos difíceis, do que outra coisa.

Nesse sentido, a reconciliação entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, provavelmente não teria ocorrido se não houvesse este cenário de conflito. Ela representa uma união das forças que desejam bloquear a ascensão dos desenvolvimentistas e forçar uma solução que preserve a âncora fiscal do Teto de Gastos via reestruturação das despesas obrigatórias.

Em resumo, não são contra a participação ativa do Estado na economia, mas desejam fazer isso encarando situações políticas difíceis que o presidente Bolsonaro tem tentado evitar.

Maia e Guedes, analisados isoladamente, encontram-se em situação de maior fragilidade. O presidente da Câmara vê seu protagonismo diminuir naturalmente face ao fim do seu mandato e à estruturação de uma base governista. O ministro sofre fortes críticas quanto à sua capacidade de formulação e organização da agenda econômica. Deve-se ter isso em mente para analisar com realismo o potencial de ambos de pautar medidas que o governo deseja evitar.

Portanto, pode-se dizer que Maia e Guedes tentam erguer uma barreira contra uma ala do governo que deseja um processo de acomodação de despesas sem cortar gastos obrigatórios e evitando mexer com outros atores que seriam prejudicados no Orçamento. Daí conseguir reunir forças para conduzir uma agenda estruturante, que já está mapeada no ministério da Economia, é outro passo para o qual ainda não têm a força necessária.

Ao bloquearem os defensores da acomodação, Bolsonaro entre eles, buscam primeiro criar um impasse para forçar o presidente a comprometer seu prestígio e sua base parlamentar nas reformas que permitirão que o Estado atue em 2021 sem comprometer o plano fiscal.

Leonardo Barreto é doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB); https://capitalpolitico.com/