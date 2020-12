Alcolumbre teme a volta à condição de senador do baixo clero

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro deu tudo ou quase tudo o que lhe pediu Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, para que elegesse seu irmão Josiel prefeito de Macapá. Mesmo escaldado com as derrotas que sofreu nas eleições municipais no resto do país, gravou um vídeo pedindo que votassem em Josiel.

Há que se reconhecer que nesse caso não foi Bolsonaro que perdeu, mas os Alcolumbre. Foram derrotados pelo apagão que deixou às escuras quase todo o Estado do Amapá durante um mês e que provocou o adiamento das eleições. Sem Josiel prefeito, Davi enfrentará dificuldades para se eleger governador em 2022.

David é um presidente acidental do Senado, como Bolsonaro é um presidente da República acidental. Beneficiou-se de uma conjuntura desfavorável à reeleição de Renan Calheiros (MDB-AL). Contou com a ajuda de Onyx Lorenzoni (DEM-RS), ministro da Cidadania, à época chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro.

Onyx quer ser candidato ao governo do seu Estado daqui a dois anos. David poderá sucedê-lo como ministro. Fez tudo o que Bolsonaro mandou no Senado. Quer ser reconhecido por isso para não ser rebaixado à condição de senador do baixo clero.