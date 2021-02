Adeus a uma líder exemplar (por Gaudêncio Torquato)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dá adeus ao poder uma das maiores líderes da política de todos os tempos: Ângela Merkel, chefe de governo da Alemanha, doutora em química quântica e também formada em física, que cresceu sob o regime comunista da Alemanha Oriental.

Com quase 16 anos de poder, deixa o cargo aplaudida pelo povo orgulhoso da mulher simples, que não usa vestidos de luxo nem empregadas domésticas, mora em modesto apartamento, faz comida com o marido, sóbria, sincera, sem dribles na linguagem.

– Chanceler, estou vendo que a senhora não troca muito de vestido, não é mesmo?

– Caro jornalista, eu sou funcionária pública, não sou modelo.

Assim a líder atravessou um imenso corredor de crises, desde econômica de 2008 até a pandemia da Covid-19, para ela a mais difícil.

Pode não ser carismática nem brilhante na oratória. Mas é altamente confiável, flexível, podendo mudar de opinião conforme as circunstâncias, como no caso de sua posição pessoal contra a união homoafetiva. Sempre foi contra, mas permitiu sua discussão e a lei foi aprovada. Da mesma forma, seu partido, a União Democrática Cristã foi contra o fim do serviço militar, também aprovado. Nada disso abalou seu prestígio.

Verbetes foram criados pelo seu estilo de governar: ‘merkelizar’, ‘merkiavelismo: o modus faciendi’ da política. Sem demonstrações de força ou conflitos diretos, atinge seus objetivos. O neologismo “zu merkeln”, segundo a BBC, “significa não ter uma opinião contundente sobre determinado assunto. Característica que, na política, pode ser virtude ou defeito, a depender da situação”. Outro conceito que banha seu perfil é o de Mutti, mãezinha em alemão.

Sua índole abriu portas entravadas. Mesmo sem maioria no Parlamento, governou com uma grande coalizão. Mudou o perfil energético da Alemanha, dando um prazo até 2022 para acabar com as 17 usinas nucleares do país. A Alemanha bate recordes no uso de energia renovável.

A imagem de mãe e protetora emerge, por exemplo, na abertura das fronteiras. A Alemanha foi primeiro lugar no ranking de acolhimento aos imigrantes, cerca de 1,3 milhão. Expressão-chave para esta política? “Nós conseguiremos”, versão do “nós podemos”, de Obama.

Zelo pelo dinheiro do contribuinte: “Não daremos dinheiro a países que não conseguem controlar suas contas”. Uma defesa do tesouro, da indústria e do mercado de trabalho. A economia alemã está em crescimento. E, por último, a mais grave crise, a pandemia, o maior desafio após a II Guerra Mundial. “Levem a sério”, alertou. Vieram os lockdowns e a população aceitou sua orientação: “pode ser o último Natal que você passará com seus avós”.

Eis aí um breve relato sobre uma das grandes condutoras da política na contemporaneidade. O que os governantes poderão aprender com ela? Bastaria absorver parcela mínima de seus valores para passar no teste da governança. Humildade, flexibilidade, simplicidade, despojamento, sinceridade, defesa do contribuinte, responsabilidade, linguagem adequada, seriedade no trato dos problemas, senso do dever.

E, sobretudo, capacidade de saber o espírito do tempo. Sem viés político-ideológico. A grandeza de um país depende, e muito, da nobreza e da dignidade de seus dirigentes.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor titular da USP e consultor político