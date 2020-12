A irresponsabilidade do recesso (por Helena Chagas)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

É quase inacreditável, e se não os conhecêssemos tão bem teríamos o direito de ficar surpresos. Mas, como de onde se espera é que não sai nada mesmo, o Congresso está se preparando para encerrar as votações da semana e seguir de férias. De sua parte, o Supremo Tribunal Federal sequer cogita suspender o sacrossanto recesso do Judiciário, que como o parlamentar, começa semana que vem e vai até fevereiro. No universo paralelo que esse pessoal habita – e onde alguns até pegaram Covid – parece que vai tudo bem.

Só que não. No resto do país, seja chamada de segunda onda ou repique, a pandemia recrudesce e volta a matar mais de 900 brasileiros num só dia, infectando mais de 40 mil. Não há indicações de que os números vão baixar no curto prazo, as UTIs lotam e começa a haver cobranças por medidas sanitárias ou de isolamento mais rigorosas.

Na guerra das vacinas em que põe o governador de São Paulo, João Doria, no lugar do vírus que precisa ser exterminado, Jair Bolsonaro acena com o imunizante com uma das mãos e aterroriza as pessoas com a outra. Faz advertências descabidas sobre hipotéticos efeitos colaterais, diz uma coisa e, no dia seguinte, o seu contrário. Do exemplo presidencial não é possível esperar nada. Assim como desdenhou da “gripezinha”, aglomerou, não usou máscara e fez propaganda equivocada da cloroquina, Bolsonaro declara que não vai se vacinar. E ponto final. Não por acaso, subiu de 9% para 22% o número dos brasileiros que, segundo o Datafolha, dizem não querer se vacinar.

Não sabemos qual será o próximo ataque do presidente da República ao bom senso e à saúde da população. Nos últimos meses, foram muitos – boa parte deles rebatida por ações do Congresso e do Supremo. Para ficar só no último, foi do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o “não” à tentativa do governo de obrigar cada cidadão que se vacinar a assinar um termo isentando a União de responsabilidade pelos tais efeitos colaterais – que até agora pouco se manifestaram nos países responsáveis onde a vacina já está sendo ministrada.

Da mesma forma, o STF vem balizando questões importantes como a obrigatoriedade da imunização e a autonomia de estados e municípios para vacinar. É também o Supremo que está cobrando do governo mais informações sobre o improvisado plano nacional de imunização – que só passou a existir depois que Doria anunciou o seu em São Paulo.

Também no plano econômico passamos por um dos períodos mais difíceis da história recente. O desemprego sobe e tende a aumentar com a volta do vírus em larga escala. O auxílio emergencial acaba no dia 31 de dezembro, durante as férias das autoridades, e nada foi estruturado para substituí-lo. Só esse drama, que pode deixar milhões em situação de indigência, já seria razão suficiente para revogar o recesso do Legislativo e do Judiciário. Alguém tem que pensar numa solução, e urgente.

O pior de tudo é imaginar Brasília ao Deus-dará, entregue a Jair Bolsonaro e seus desvarios por mais de quarenta dias, sem os instrumentos de contenção do Legislativo e do Judiciário que, nos últimos tempos, muitas vezes impediram o pior. Haverá plantões, mas é frágil a situação de um país quando decisões fundamentais ficam nas mãos de um único ministro ou de uma comissão reduzida de parlamentares.

A crise é gravíssima, e o país precisa de seus poderes funcionando em plenitude. Deputados, senadores e ministros do Supremo são pagos para isso. Assim como os brasileiros que ainda têm seus empregos, podem tirar folga nos dias de Natal e Ano Novo e voltar ao trabalho, remoto ou presencial, em janeiro. Impensável é a ausência das instituições numa hora dessas. Que tal suspender o recesso e não deixar Bolsonaro sozinho tomando conta do lojinha?

Helena Chagas é jornalista