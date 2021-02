A encruzilhada (por André Gustavo Stumpf)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Política, no Brasil, é um capricho voluntarioso capaz de desafiar e vencer previsões até as mais óbvias. Os últimos dias revelaram uma inesperada capacidade de negociar do governo Bolsonaro. Esse talento imprevisto não foi detectado por analistas, nem políticos experientes.

Não houve disputa, nem na Câmara nem no Senado, os governistas desfilaram na avenida sem oposição. Opositores, aparentemente, não há mais. Os blocos divergentes se dissolveram, parlamentares do PT votaram a favor do governo, assim como o pessoal do DEM e do PSDB.

Este surpreendente resultado desmontou, também a composição da chapa de oposição ao presidente Bolsonaro em 2022. O palanque caiu. Os principais integrantes seguiram seu rumo, cada um numa direção. Algo os conduziu, deliberadamente, para diferentes pontos cardeais.

O bloco, a turma ou o bando se dissolveu. Cada um encontrou sua explicação. Vantagens, posições na administração ou simplesmente o acaso.

Algumas novidades relevantes despontaram neste novo cenário. A maior delas foi a ascensão do senador mineiro Rodrigo Pacheco, jovem, mas com grande rodagem. Fez dois discursos importantes, calmos, objetivos e destemidos. O primeiro no momento da posse e outro na sessão de reabertura dos trabalhos no Congresso.

Nas duas ocasiões lembrou o presidente Juscelino Kubitschek e conclamou todos à negociação, a transigência e a convivência pacífica dos divergentes no mesmo espaço político. Mais mineiro impossível.

Outra boa surpresa foi o discurso da senadora Simone Tebet, (MDB-MS), abandonada por seu próprio partido. Disputou a presidência do Senado ciente de sua derrota anunciada. No entanto manteve o alto nível de seu pai, Ramez Tebet, que foi governador e senador em seu estado.

Seu discurso não agrediu o adversário, citou poetas, brasileiros e estrangeiros, foi feliz nos adjetivos e, depois de proclamado o resultado, foi a primeira a cumprimentar o adversário. Digeriu a mágoa de ter sido abandonada por seu partido, que se bandeou para o Palácio do Planalto. Vergonha para o MDB. Ela não foi contaminada pelo vexame.

Mas o Brasil do presidente Bolsonaro terá que se compor com todas essas novidades. A primeira vem de fora. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colocou como a primeira prioridade de seu governo a pauta da política ambiental. E nomeou o experiente John Kerry para comandar o setor. Restabelecer os canais de diálogo com o governo de Washington é urgente.

A política externa deverá se ajustar às novas referências. O recente quase desencontro com a China no capítulo da vacina foi ultrapassado pela capacidade negociadora da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Pequim concordou em exportar o imunizante para o Brasil desde que a empresa Huawei seja admitida na licitação que vai escolher as empresas que vão construir a rede 5G no Brasil. Chineses não mandam soldados para a guerra, mandam homens de negócio.

Outro aspecto desta dura travessia será o confronto dentro do governo. Vitória tem custo. O Palácio do Planalto deverá ceder espaço aos políticos ligados ao centrão. Os integrantes deste bloco não possuem perfil ideológico. Eles trabalham para figurar ao lado do grupo vitorioso. No governo Dilma, estiveram ao lado da presidente até a véspera do impeachment. Quando o vento virou, votaram pela sua queda sem constrangimento.

É bom lembrar este fato, porque foi anunciado apoio às reformas e às pautas preferenciais do presidente. Cada votação exigirá uma negociação, que nem sempre vai corresponder aos anseios do pessoal ideológico. É possível que ocorra um racha dentro do governo, a começar pelas previsíveis demissões dos ministros das Relações Exteriores e do Meio Ambiente.

Sem essas exonerações, o diálogo com o governo de Washington se manterá apenas para questões formais. Não avançará na relação bilateral, que perdeu a importância de outros tempos. A conversa comercial com a China é mais relevante. E a assinatura do prometido acordo do Mercosul com a União Europeia, importante neste momento de grave crise econômica, tende a ser adiada.

Tudo isso, contudo, confronta os ideológicos que se alojaram na administração Bolsonaro. Ele também terá que fazer opções. E tudo isso de olho na eleição de 2022. Bom trabalho na vacinação dos brasileiros e a rápida recuperação econômica auxiliam a reeleição. A ação dos radicais, os bolsonaristas de raiz, tende a atropelar o presidente e prejudicar seu futuro político. Ele chegou à encruzilhada.

André Gustavo Stumpf escreve no Capital Político. Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), onde lecionou Jornalismo por uma década. Foi repórter e chefe da sucursal de Brasília da Veja, nos anos setenta. Participou do grupo que criou a Isto É, da qual foi chefe da sucursal de Brasília. Trabalhou nos dois jornais de Brasília, foi diretor da TV Brasília e diretor de Jornalismo do Diário de Pernambuco, no Recife. Durante a Constituinte de 88, foi coordenador de política do Jornal do Brasil. Em 1984, em Washington, Estados Unidos, obteve o título de Master em Políticas Públicas (Master of International Public Policy) com especialização política na América Latina, da School of Advanced International Studies (SAIS). Atualmente escreve no Correio Braziliense. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀