A democracia americana na berlinda (Por Daniel Aarão Reis) Onde o sufrágio universal não é considerado decisivo Por Daniel Aarão Reis Atualizado em 8 nov 2020, 05h03 - Publicado em 8 nov 2020, 13h00

Os americanos orgulham-se de ter a mais antiga e a melhor democracia do mundo. Quanto à mais antiga, razão não lhes falta. Quanto à melhor, há controvérsias.

Três razões, pelo menos, suscitam dúvidas sobre a qualidade da democracia nos Estados Unidos.

Primo, a intervenção do poder econômico. Os dinheiros circulam com total liberdade, financiando os candidatos de sua preferência. E os candidatos fazem das tripas coração para obter este apoio, sem o qual não conseguiriam divulgar suas intenções e propostas.

Será que os financiadores financiam pelos belos olhos dos candidatos? Será que, entre financiados e financiadores, algum tipo de dependência não se articula nos bastidores, deslegitimando a autenticidade das candidaturas e do exercício dos mandatos?

Secundo, as modalidades do voto. Cada estado fixa a seu bel prazer as formas pelas quais o voto será depositado, o que seria razoável se a eleição fosse estadual. Mas, sendo uma eleição federal, não seria mais lógico que houvesse, senão uma justiça eleitoral específica, pelo menos normas e leis válidas para todo o território nacional?

Para piorar as coisas, há uma notável resistência conservadora em adotar a informática como recurso, algo surpreendente no país que inventou a informática e é o mais informatizado do mundo. O voto é no papel, apurado manualmente e para depositá-lo na urna o cidadão deve enfrentar filas monumentais, em pé, por longas e longas horas. Não haveria aí uma vontade mal disfarçada de desencorajar os votantes, sobretudo num país em que o voto não é obrigatório?

Tertio, ou melhor, e como dizem os americanos, last but not the least, o sufrágio universal não é considerado decisivo. Uma reivindicação formulada desde o século XIX, critério decisivo para chamar um regime político de democrático, o sufrágio universal não decide as eleições americanas. Em seu lugar, interpõe-se um mal chamado “colégio eleitoral”, que não é nada democrático. Vamos aos números: a Califórnia, segundo o Google nos informa, tem 37.253.956 habitantes e 55 delegados no tal Colégio, ou seja, cada delegado representa 677.344 cidadãos. Agora, o Arizona, com uma população de 7.016.270 habitantes dispõe de 11 delegados, ou seja, cada delegado representa 637.842 habitantes. Já em relação ao estado de Iowa, cuja população é de 2.776.755 habitantes, dispõe de 6 votos no colégio eleitoral, ou seja cada delegado representa 462.792 cidadãos.

Argumenta-se em defesa desta incongruência que, numa federação de estados desiguais, é razoável impedir que os estados maiores “esmaguem” os menores. Entretanto, é para “equilibrar” estes “desequilíbrios” que existe o Senado Federal. Nele, seja qual for a população, cada estado elege dois senadores. Em outras palavras, o chamado “colégio eleitoral”, favorecendo os estados do interior e menos populosos, é antidemocrático em sua essência e isto se torna manifesto quando o voto universal não prevalece o que, infelizmente, não é incomum.

Dadas estas controvérsias, os cidadãos norte-americanos estão desafiados a aperfeiçoar a democracia mais antiga do mundo. Controlando os efeitos deletérios da influência do poder econômico, unificando e informatizando seu sistema de voto e apuração e extinguindo este obsoleto e antidemocrático “colégio eleitoral”. Enquanto não o fizerem, poderão ainda se orgulhar de dispor da mais antiga democracia, mas terão dificuldades em convencer os mais avisados de que o sistema democrático que conseguiram construir é o melhor do mundo.

Daniel Aarão Reis é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense/UFF