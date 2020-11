O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A China vence (por Cristovam Buarque) Eleições nos Estados Unidos Por Cristovam Buarque - Atualizado em 4 nov 2020, 03h38 - Publicado em 4 nov 2020, 12h00

Escrevo este artigo antes de saber o resultado das eleições nos Estados Unidos, mas sabendo que o vencedor será a China. Se o vitorioso for Biden, a China ganha tranquilidade por algum tempo, podendo levar adiante suas políticas de avanço científico e tecnológico, comercial e de influência externa sem os riscos, nem surpresas. Se vencer o Trump, a China pode se preparar para o período tenso e enfrentamentos. Nos próximos anos, mas, no longo prazo sua presença internacional será facilitada pelo isolamento e enfraquecimento dos Estados Unidos com uma ideia de Great Again, mas na realidade Alone Again. Se a definição do vencedor demorar, a imagem da China se beneficia ao montar um sistema político capaz de fazer transição e reformas sem percalços, graças a um sistema sem a instabilidade das “democracia banana” nos moldes do passado na África e na América Latina e agora nos Estados Unidos também.

A China ganha estrategicamente com o isolamento e as incertezas dos Estados Unidos sob Trump, ganha quando o próprio presidente acusa sua democracia de sujeita à fraude e levanta a hipótese de não aceitar os resultados da escolha dos eleitores. Além de ameaçar levar contestação a Corte Suprema, onde a quase totalidade dos juízes foi indicada por seu partido e parte por ele próprio uma eelas nas últimas semanas antes das eleições. A China ganha porque ao ser acusada de confundir os poderes executivo e judicial com o partido comunista, ela poderá dizer: “mais ou menos como os republicanos fazem nos Estados Unidos”.

Qualquer que seja o resultado nesta noite, a China ganha.

Cristovam Buarque foi senador e governador