A caminho da maioridade (Por Ricardo Noblat)

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há exatos 17 anos, este blog entrou no ar pela primeira vez. Hospedado no IG, provedor de acesso à Internet de banda larga e de acesso discado, era chamado de Blig do Noblat.

À época, blog era uma espécie de diário de adolescentes. Nos Estados Unidos, não mais do que uma dezena de blogueiros profissionais conseguia viver do seu ofício.

O Blog do Noblat ficou hospedado no IG por dois anos. Migrou depois para os sites de O Estado de S. Paulo, O Globo, e desde 2018 está aqui, no site da VEJA.

Foi o primeiro blog de notícias políticas com atualização diária. Nessa condição, é o mais antigo. O Orkut acabara de ser criado como rede social filiada ao Google. Foi desativado 10 anos depois

O Facebook mal havia sido lançado. Era ainda uma rede do campus da Universidade de Harvard. O Twitter só apareceu dois anos mais tarde. E o Instagram, seis anos mais tarde.

Em julho de 2004, o blog divulgou sua carta de princípios:

a) informar; sempre que possível, dar a informação na hora em que ela acontece ou acabou de acontecer; b) fazer pensar; oferecer a informação comentada, analisada, interpretada; c) servir de espaço livre, democrático, para o debate de ideias.

Com o tempo, a competição pela notícia transferiu-se para o Twitter, onde a versão deste blog tem 1 milhão, 181 mil seguidores. A versão do blog no Facebook tem pouco mais de 100 mil seguidores.

Agradeço a todos que garantiram a existência deste blog até aqui, principalmente aos leitores.