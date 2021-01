6/1/2021, o dia da maior infâmia à democracia americana

O primeiro blog brasileiro com notícias e comentários diários sobre o que acontece na política. No ar desde 2004. Por Ricardo Noblat. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se a democracia ainda funciona nos Estados Unidos depois da infâmia que sofreu ontem, antes ou ao fim do seu mandato o presidente Donald Trump deveria sair algemado e preso da Casa Branca. Seria o preço a pagar pela tentativa de golpe que fez seu país parecer com uma República de Bananas.

Alguns comentaristas de televisão se referiram ao dia 6 de janeiro de 2021 como um dos mais controversos e polêmicos dos últimos 200 anos. Não foi. Foi mais que isso. Foi o dia da vergonha para um povo que se apresenta como guardião planetário da mais bem sucedida experiência até aqui de autogoverno.

O que aconteceu pode abrir um grave precedente – a recusa do lado perdedor a aceitar o resultado de eleições certificadas como limpas e justas de acordo com as leis. Na eleição de 1876, foram os democratas brancos que usaram a violência para invalidá-las. Desta vez, os republicanos brancos.

Nas duas ocasiões o que esteve em jogo foi a manutenção do poder. Quem o detinha – o Partido Republicano — não queria perdê-lo. Trump é o maior responsável pelo golpe aparentemente abortado, mas logo abaixo dele vem o Partido Republicano que aderiu à campanha de mentiras sobre a eleição do democrata Joe Biden.

Sob pena de se repetir, tudo deverá ser investigado à exaustão, assim como a suspeita de cumplicidade de forças policiais que facilitaram a invasão pelos manifestantes do prédio do Congresso. A questão angustiante que fica não terá resposta tão cedo: a democracia estará em declínio inexorável, e logo no seu berço?