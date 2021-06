Brasil aborrecido com o BID

O governo brasileiro está bastante aborrecido com a direção do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. Todas as últimas indicações do Brasil para a direção do banco foram rejeitadas ou tratadas com desprezo. A irritação é tanta que o Brasil teria ameaçado retirar o financiamento anual do banco e transferi-lo para o banco dos BRICS em Shangai. O último episódio foi a negativa da direção do BID em nomear a brasileira Marta Sellier para o cargo de diretora de infraestrutura sob a alegação de que ela é funcionária pública. Todos os Washington sabem como a burocracia brasileira é apreciada e ocupa posições importantes nos organismos internacionais. Além do mais, Sellier é considerada uma técnica altamente preparada e com desempenho relevante no programa de parcerias de investimento no Brasil.

Mesmo sendo responsável por mais de 30% das operações do banco, o Brasil perdeu espaço político e não consegue influir na direção da instituição como antes. O tema foi pauta de encontro em Washington esta semana entre o ministro Fábio Faria e o presidente do BID, Mauricio Carone.