Talibã “bonzinho” está entre os vencedores; perdedores somos todos

As barbas e os turbantes ainda são os mesmos, mas foram-se os dias em que o mulá Omar, com seu olho cego, perdido na guerra contra os russos, e seu ar alucinado, vociferava ameaças contra os americanos (num sinal da resistência dos talibãs, hoje formidavelmente comprovada, o mulá caolho só foi morto em 2013, doze anos depois da invasão).

Com um discurso comparativamente moderado, o porta-voz Zabihullah Mujahid – nome de guerra, claro – deu sua primeira entrevista coletiva com desenvoltura e distribuiu declarações tranquilizantes .

“Existe uma grande diferença entre nós e o Talibã de vinte anos atrás”, garantiu. Entre outros compromissos: as mulheres vão trabalhar “lado a lado” conosco e “não haverá discriminação”- uma afirmação em sentido bem figurado, uma vez que homens e mulheres não podem partilhar os mesmos espaços pelas regras mais estritas do islamismo.

Mais significativamente, o porta-voz garantiu a “todas as organizações internacionais que não permitiremos que o território do Afeganistão seja usado” para operações contra outros países – exatamente o motivo pelo qual americanos e aliados da OTAN invadiram o país em 2001, depois que os comandantes talibãs da época nem cogitaram em fechar as portas a Osama Bin Laden e outros envolvidos nos atentados de Onze de Setembro.

Parecia até que o porta-voz tinha feito media training para aprender como lidar com a imprensa. O feito só não foi maior porque espíritos céticos lembraram que, menos de duas semanas atrás, a sala de imprensa era ocupada pelo diretor de comunicações do governo que virou fumaça, Dawa Khan Menapal, morto numa emboscada do Talibã. O próprio Mujahid confirmou o “ataque especial”.

Fora pequenos detalhes como esse, a moderação explicitamente encenada pelos representantes do Talibã mostra que o grupo está seguindo um projeto político bem montado e planejado, culminando a espantosa facilidade com que conquistou o país inteiro em menos de um mês.

A ausência de resistência indica que foi tudo previamente negociado – não sendo impossível que quantidades de dinheiro tenham trocado de mãos, um método tradicional de negociação com os líderes tribais do país, amplamente usado pelos americanos.

A vitória dos soldados de Alá, refletida nos sorrisos esboçados por trás das carrancas habituais, é total e absoluta.

Quem mais está tendo dificuldade para esconder os risinhos de alegria? Todos os rivais e adversários dos Estados Unidos, a começar por China, Rússia e Irã – este, como um país xiita, é inimigo doutrinário dos fundamentalistas sunitas, mas as diferenças que foram deixadas de lado para facilitar o trânsito de talibãs pela fronteira mútua, em nome da pancada humilhante e brutal desfechada nos americanos.

A China se deu ao luxo de trolar Taiwan, a ilha onde os sobreviventes nacionalistas da guerra civil se refugiaram e prosperaram depois da derrota de 1948. Um dos objetivos declarados do projeto da China como superpotência é trazer Taiwan para seu domínio, o que já teria acontecido há muito tempo se não fosse o guarda-chuva americano.

A forma como os aliados afegãos foram largados à própria sorte, ironizou o Global Times, o jornal em inglês do comitê central do Partido Comunista chinês, é um “mau presságio” para Taiwan.

A Rússia, que opera sob a máxima de que tudo que é ruim para os Estados Unidos, é bom para ela, também tirou uma lasquinha da constrangedora posição dos americanos. O embaixador russo em Cabul disse que a capital estava mais segura sob o Talibã do que quando chefiava o governo o presidente foragido Ashraf Gani, totalmente dependente do apoio americano. Quando este ruiu, Gani sumiu.

Quando inimigos da democracia como China, Rússia e Irã – incluindo seus aliados do arco xiita, passando por Síria, Líbano e Iraque – comemoram alguma coisa, todos os defensores de regimes onde vigoram as liberdades e garantias fundamentais saem perdendo.

Esta metade do mundo assistiu impotente, praticamente em estado de choque, o que pode acontecer quando os Estados Unidos abrem mão de seu papel de garantidor da estabilidade e da ordem democrática, por mais falha ou até impossível, como no caso do Afeganistão, que seja.

O fiasco reverbera por aliados fortes dos americanos, indo de Israel e países do Golfo até a Índia.

“Quando o país mais poderoso do mundo tem um fracasso humilhante na política externa, isso tem efeitos internacionais de longo alcance, incluindo para países que, como Israel, baseiam grande parte de sua capacidade de dissuasão e sua segurança nacional na credibilidade da parceria estratégica com os Estados Unidos”, analisou para o Times of Israel o acadêmico John Hannah.

Sair do Afeganistão, depois de vinte anos e pouco sucesso em estabelecer um governo estável, era um consenso entre diferentes correntes políticas e doutrinárias.

Mas sair como Joe Biden está fazendo é um desastre em todas as acepções da palavra. A incompetência demonstrada pelo presidente, além da má fé do discurso em que ele tentou emplacar a tese de que a única alternativa seria continuar indefinidamente no país, pode ter consequências que vão além do Afeganistão.

Assim que os americanos estiverem todos em casa e alguns milhares de colaboradores afegãos também tenham sido salvos – os outros que se danem -, o assunto vai refluir. Meninas impedidas de continuar os estudos depois dos dez anos ou recrutadas como esposas aos doze, obrigadas a usar a burka pelo resto da vida, são um caso triste, mas, infelizmente não premente.

O que fica é a incompetência, lerdeza e teimosia de Joe Biden diante de uma crise perfeitamente previsível e, em vários aspectos, evitável. O que fará o presidente se desabar sobre sua cabeça uma crise inesperada, uma derrocada nos mercados financeiros, um avanço da China em Taiwan ou da Rússia de Vladimir Putin na Ucrânia?

Pode ser que se saia melhor. Por enquanto, ele grudou em sua imagem um dos insultos mais comuns, e humilhantes, para os americanos: loser. O idiota que se dá mal. E em grande escala.