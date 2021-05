Olimpíada micada: “cascata de calamidades” empana Jogos no Japão

Na organizadíssima sociedade japonesa, imprevisibilidade e risco são abominados como equivalentes a um abismo de descontrole caótico.

Como os dois elementos estão de alguma maneira implícitos na realização da maior competição esportiva do planeta em meio a uma pandemia que ainda grassa mundo afora, a rejeição às Olimpíadas aumenta quanto mais se aproxima o mês de julho.

Os jogos poderiam ser novamente cancelados, como aconteceu no ano passado?

Nada menos que 83% dos japoneses acham que deveriam. O índice recorde de rejeição se espalha também entre grandes patrocinadores. Um deles, o jornal Asahi Shimbun, aconselhou ontem o primeiro-ministro Yoshihide Suga a “analisar a situação calma e objetivamente e decidir pelo cancelamento” dos Jogos.

O Twitter pegou fogo com o título do editorial, “Decisão de cancelar”.

Falando ao Japan Times, Jules Boycoff, professor da Pacific University e autor de livros sobre Olimpíadas, referiu-se à “cascada de calamidades” que recaiu – e continua a recair – sobre os Jogos.

A imagem negativa prejudica justamente os maiores interessados em ver suas marcas beneficiadas por um evento que deveria projetar uma imagem de otimismo entusiástico.

“Em Tóquio, os patrocinadores podem acabar associados a uma coisa que se tornou enormemente impopular”, analisou Boycoff.

Como tudo no mundo de hoje, as Olimpíadas foram politizadas, com simpatizantes de esquerda tomando a dianteira nas críticas aos Jogos de Tóquio, uma vez que o partido no poder, o Liberal Democrata, é de direita.

Continua após a publicidade

Mas a rejeição se disseminou além das fronteiras partidárias, levando o governo de Suga a proibir a presença de torcedores, numa tentativa de acalmar o receio de propagação da Covid-19. Tirar o público dos Jogos é praticamente cortar 50% de seu espírito – e também do poder das imagens de plateias que aplaudem, prendem o fôlego ou deliram diante dos grandes feitos esportivos.

Em termos comparativos, a pandemia pegou leve no Japão. Foram 12.500 mortos, um índice de 99 por milhão de habitantes (2.114 no Brasil).

Mas a vacinação tem sido muito lenta e apenas 13% dos japoneses aprovam a maneira como o governo está administrando a pandemia (imaginem se estivessem num certo país).

Um componente menos explícito da oposição aos Jogos também está profundamente arraigado na cultura japonesa de rejeição ao estrangeiro, ao diferente, ao gaijin. Agora que, em países que jamais cogitaram disso, o fechamento de fronteiras virou um recurso comum e aplaudido pela população, o sentimento se generalizou muito mais.

Um número sempre lembrado quando o assunto surge é o de refugiados aceitos pelo Japão. Em 2019, o país aprovou exatamente 44 pedidos de refúgio – contra 44.614 nos Estados Unidos e 53.973 na Alemanha.

Em fevereiro, o principal dirigente do comitê organizador das Olimpíadas, o ex-primeiro-ministro Yoshiro Mori, teve que renunciar depois de reclamar que as mulheres falavam demais e tornavam ainda mais longas as intermináveis reuniões que fazem parte do método gerencial japonês.

Para os atletas que se programam para atingir o auge nas Olimpíadas perder mais um ano seria uma das muitas calamidades que estão desaguando nos Jogos de Tóquio.

No ambiente de receio ou rejeição declarada, os organizadores dos Jogos não estão conseguindo despertar entusiasmo sequer com o revezamento da tocha olímpica, afetado por várias desistências.

Pelo contrato, apenas o Comitê Olímpico Internacional tem autoridade para cancelar uma Olimpíada. Se a cidade anfitriã tomar a iniciativa, tem que arcar com o custo dos prejuízos astronômicos, cobertos, evidentemente, por seguro. Por enquanto, os Jogos, tão vorazes antes mesmo de começar, continuam.

Mesmo contra a vontade da população que deveria, em circunstâncias menos instáveis, abrir os braços para eles e se orgulhar do que será, se vier a ser, a Olimpíada mais bem organizada do mundo.